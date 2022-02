Pombos domésticos podem facilitar a transmissão de uma série de doenças, alerta Saúde de Palmas

Limpeza dos dejetos: após a remoção dos ninhos, realizar a limpeza dos dejetos dos pombos no local de instalação, porém para tal procedimento, recomenda-se: utilizar água sanitária ou outros produtos derivados do cloro, sendo importante nunca varrer ou realizar limpeza por via seca, evitando assim inspirar os organismos que ficariam suspensos no ar; no momento da limpeza, usar equipamentos de segurança como máscaras, luvas, botas de borracha.