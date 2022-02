Semed aplica avaliações do SAEP nos próximos dias 21 e 22

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

A Secretaria Municipal da Educação (Semed) irá aplicar as primeiras avaliações do Sistema de Avaliação Educacional de Palmas (SAEP) em 2022, nos próximos dias 21 e 22 de fevereiro. A ação tem como objetivo identificar os déficits de aprendizagem nas turmas de 1º ao 9º ano do ensino fundamental para embasar o desenvolvimento de estratégias individualizadas de recuperação após o período da pandemia As avaliações do SAEP serão realizadas durante todo o ano letivo.

No total, serão seis avaliações, sendo a primeira com caráter diagnóstico e irá conhecer o grau de aprendizagem em relação à série anterior em cada um dos componentes curriculares. Também serão aplicadas quatro avaliações bimestrais e, por fim, uma de saída. As datas de aplicação estão previstas no calendário para as turmas de 1º ao 9° ano e contemplam os meses de março, junho, setembro, outubro e novembro.

Serão avaliados os componentes curriculares de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza, Geografia, História, Educação Física e Artes, exceto nas turmas de 1º e 2º ano que farão apenas Língua Portuguesa e Matemática. As notas obtidas pelos alunos nas avaliações poderão ser utilizadas pela unidade escolar como notas no bimestre.

As provas do SAEP são caracterizadas como avaliação externa, tendo como finalidade fornecer informações consistentes, periódicas e comparáveis sobre a situação da Educação Básica/Ensino Fundamental, que sejam capazes de orientar os agentes educacionais quanto ao monitoramento das políticas voltadas para a melhoria da qualidade do ensino.

A superintendente de Avaliação e Desempenho da Semed, Anice Moura, considera que o SAEP é mais uma ferramenta que visa auxiliar no trabalho docente. “Por meio deste diagnóstico individual e classificatório do rendimento dos nossos educandos, podemos fortalecer o processo de ensino-aprendizagem na rede municipal e prepará-los para o formato da avaliação externa nacional – o SAEB”.