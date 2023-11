Policiais militares socorrem e salvam recém-nascido engasgado com leite materno em Araguaína

A Polícia Militar socorreu e salvou, na noite dessa sexta-feira, 10, no Setor Lago Sul em Araguaína, um bebê, de oito dias de vida, que estava engasgado e com dificuldades de respirar após ter sido amamentado pela mãe.

A mãe da criança, 42 anos, pediu socorro à PM, através do número 190, pois o seu bebê havia se engasgado com leite materno e estava com dificuldades de respirar. De imediato, o policial militar atendente do 190, além de acionar as equipes para prestarem socorro à criança, também iniciou as orientações a mãe para que começasse a realizar os procedimentos para desengasgar a criança. Ao chegar no endereço da solicitante, os militares encontraram a criança ainda engasgada e com dificuldades para respirar, com as mãos frias e rosto com coloração anormal.

Assim, os policiais iniciaram o procedimento de manobra de Heimlich, com compressões torácicas para o bebê expelir o líquido que estava obstruindo as suas vias aéreas. Após contínuas tentativas, a criança expeliu o líquido que aparentava ser leite materno e passou a chorar.

Na sequência, as guarnições conduziram a mãe e a criança até o Pronto Atendimento Infantil (PAI) no Setor Jardim das Flores em Araguaína, onde o bebê foi avaliado pela equipe de saúde, que constatou que a saturação da criança já estava normalizada e não havia mais nenhum risco.

Após a liberação médica, a guarnição levou a criança e a mãe de volta à residência onde moram. A mãe agradeceu aos policiais militares e ressaltou que a agilidade e a técnica utilizada por eles foram primordiais para salvar a vida do bebê.

Edição: Andressa Santos