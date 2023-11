Em Dianópolis, bombeiros militares combatem incêndio em distribuidora de combustível

Incêndio de grande proporção chamou a atenção de moradores de Dianópolis, no Sudeste do Tocantins, na manhã deste sábado, 11. Era por volta das 6h45, quando os bombeiros militares da 6ª Companhia Independente foram acionados para o combate, concluindo o trabalho cerca de três horas depois, sem nenhuma vítima.

O sinistro causou danos materiais, visto que atingiu uma empresa de distribuição de combustíveis. Segundo informações repassadas aos bombeiros, tudo começou quando um motorista estava abastecendo um caminhão, e viu que as chamas estavam se iniciando.

Além do caminhão em chamas, ainda havia outros dois para transporte de combustível estacionados ali perto, mais um caminhão carregado com pallets de madeira e três tanques de combustíveis na altura do solo, e cheios do produto.

Com a ação do fogo e a alta temperatura, a estrutura onde a primeiro caminhão estava acabou caindo sobre o veículo. Os demais foram retirados antes que as chamas se alastrassem, evitando maiores prejuízos e riscos. Enquanto isso, os bombeiros faziam o resfriamento dos tanques em solo, evitando que eles também fossem atingidos.

Para conter o fogo e por ser combustível sendo queimado, que facilita a propagação das chamas, os bombeiros militares usaram muita água misturada com líquido gerador de espuma (LGE), que ajuda na extinção das labaredas.

Além de hidrantes nas proximidades do local com o fogo, que puderam ser usados pela equipe da 6ª Companhia, a empresa ainda disponibilizou caminhões pipa para o trabalho. A ação foi concluída sem vítimas, após horas de resfriamento das chamas e extinção total com rescaldo.