Prefeitura de Palmas mantém reforço nas linhas do transporte coletivo para segunda etapa do Enem

A segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece neste domingo, 12, e para facilitar o acesso dos candidatos aos locais de aplicação das provas, a Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP) manterá o reforço nas linhas do transporte coletivo, com 12 veículos a mais, para atender as demandas dos estudantes.

Segundo a Agência, o Enem mobiliza toda a cidade e por isso está previsto reforço nas linhas durante a segunda etapa do exame. A medida visa otimizar a capacidade de deslocamento dos participantes até os locais de prova.

As linhas alimentadoras poderão ser distribuídas para os locais de provas que apresentarem maiores demandas por partes dos usuários. Já as demais linhas funcionarão com suas rotas e itinerários sem alterações. A prova do Enem será aplicada em unidades de ensino da rede pública e privada da Capital.

Mantendo a programação de todo final de semana, as catracas serão livres em todas as linhas.