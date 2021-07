Polícia Militar realiza operação no terminal rodoviário de Palmas

A Polícia Militar, por meio do 1º Batalhão, desencadeou na manhã desta terça-feira, 27, operação de intensificação do policiamento ostensivo no terminal rodoviário de Palmas. As ações ocorreram na área de abrangência do terminal rodoviário com o intuito de coibir as práticas de ações delituosas, especificamente às relacionadas ao tráfico de substâncias entorpecentes (drogas).

A operação integrada contou com o emprego dos policiais militares do 1º Batalhão e do Grupo de Operações com Cães – GOC, pertencente ao Batalhão de Polícia de Choque, além de agentes da Guarda Municipal de Palmas – GMP, e da Agência de Trânsito Transporte e Mobilidade – ATTM.

“Essa operação é de grande importância para nós, ações como essas são bem vindas, e irá coibir além das práticas de tráfico de drogas, o vandalismo e furtos realizados, principalmente no período noturno, nós só temos que agradecer a polícia militar pela presença”, pontuou a gerente do terminal rodoviário de Palmas, a senhora Julinete Rodrigues Linhares.

Segundo a administradora do local, o terminal mantém, nesse período de férias, uma média de embarque e desembarque de 1500 pessoas por dia.

A comandante do 1º BPM, major Marlene Alves Borges Machado, pontuou sobre a atuação integrada das forças e destacou a importância preventiva da operação: “A Polícia Militar busca incansavelmente a prevenção e o enfrentamento à criminalidade, sendo que a presente operação reforça tal entendimento. A união das unidades da Polícia Militar e das forças amigas, representadas hoje pela GMP e ATTM, é fundamental para a efetividade das operações policiais, impactando diretamente no aumento da qualidade dos serviços prestados para a sociedade tocantinense”.