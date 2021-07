BRK Ambiental disponibiliza pagamento com cartão de crédito para facilitar o pagamento das faturas de água e esgoto

Para simplificar o pagamento das faturas de água e esgoto, a BRK Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 47 cidades do Tocantins, oferece aos clientes duas novas opções de pagamento da fatura utilizando o cartão de crédito.

Para pagar a fatura com o cartão de crédito de forma automática todos os meses, o primeiro passo é acessar a agência virtual www.minhabrk.com.br e cadastrar os dados do cartão de crédito no seu perfil. Assim, o pagamento será debitado automaticamente, com vencimento no mesmo dia da fatura do cartão, a partir da próxima conta emitida. A modalidade garante a proteção dos dados do cliente, sem cobranças adicionais, e o pagamento das contas em dia.

Com o cartão de crédito, também é possível pagar uma única fatura em aberto ou em atraso. A opção é dada dentro do fluxo de pagamento de contas dentro da agência virtual Minha BRK.

“Oferecemos inúmeras modalidades de pagamento aos nossos clientes. O objetivo é garantir que os pagamentos sejam feitos de forma rápida e segura, sem o risco de esquecer a data do vencimento ou a necessidade de sair de casa”, explica Ricardo Ferraz, gerente comercial da concessionária.

Para os clientes que precisarem entrar em contato com a BRK Ambiental, a concessionária disponibiliza o atendimento aos seus clientes pela Minha BRK e via telefone 0800 644 0195, que funcionam 24 horas. Em horário comercial, a concessionária conta também com a página no Facebook para atendimentos e o WhatsApp, pelo número (11) 99988-0001.