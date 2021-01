Polícia Civil recupera objetos furtados em Luzimangues

A Polícia Civil do Estado do Tocantins, por intermédio da 72ª Delegacia de Polícia de Luzimangues, unidade policial vinculada à 6ª Delegacia Regional de Porto Nacional, recuperou na segunda-feira, 4, vários objetos que haviam sido subtraídos de uma residência naquele distrito no domingo, 3.

De acordo com a autoridade policial responsável pelo caso, a ação que resultou na recuperação de uma motocicleta CG/Titan, um televisor de 39 polegadas, dentro outros objetos, teve início quando a vítima compareceu à sede da 72ª DP e relatou o ocorrido.

Com base nas informações recebidas, a equipe da unidade policial deu início às diligências, visando localizar e recuperar os bens subtraídos. Após ser informada, a vítima compareceu à sede da 72ª DP, onde teve seus pertences restituídos. As investigações continuam com o objetivo de esclarecer a autoria do crime, sendo que o inquérito para apurar o furto está em fase final de conclusão.

Matéria: SSP-TO