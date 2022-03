PM realiza Ações de Promoção em Saúde com os Alunos do Curso de Formação de Praças em todos os polos do estado

Acontece durante os dias 28 e 29 de março, em todos os polos com unidades da Polícia Militar responsáveis pelo Curso de Formação de Praças (CFP), uma Ação de Promoção em saúde com os alunos-praças, com o intuito de realizar avaliação física e orientações de saúde. O evento marca o início das atividades do curso de formação.

A ação foi realizada pela Diretoria de Saúde e Promoção Social da Polícia Militar do Tocantins (DSPS), juntamente com a Fundação Pró-Tocantins e parceiros convidados, em todos os polos responsáveis pelo Curso de Formação de Praças, sendo eles: Palmas, Araguaína, Gurupi, Guaraí, Paraíso, Pedro Afonso, Porto Nacional, Araguatins, Tocantinópolis, Arraias, Dianópolis, Colinas e Miracema.

A ação visa à realização de levantamento de riscos psicossomáticos, além de demais orientações acerca da saúde. Cada aluno-praça foi convocado a se apresentar na sua unidade de formação estabelecida.

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Tocantins, Coronel PM Júlio Manoel da Silva Neto, destaca a importância deste momento na preparação dos alunos-praças. “Este momento é de extrema importância para nossos novos alunos, para que tenham consciência da dimensão da nossa Instituição no quesito saúde, pois os Núcleos de Saúde das Unidades são uma fonte de orgulho para todos nós”, afirmou.

Para o Coronel PM Marcilio Barbosa Mendes, Diretor de Saúde e Promoção Social da Polícia Militar, os temas abordados também irão acrescentar mais conhecimento para os aprovados. “O levantamento acerca dos riscos psicossomáticos que nosso efetivo de Saúde está trazendo com os alunos-praças é de extrema importância para alertar sobre os cuidados com nossa saúde física e mental. Eu acredito que o início das atividades do curso de formação se deu com muito sucesso, trazendo a atenção para um tema às vezes pouco explorado”, destacou.

O evento teve como objetivo também, a apresentação do Serviço de Saúde existente na PMTO de forma ampla e do Núcleo de Saúde das Unidades de Polícia Militar em que acontecerá o Curso de Formação de Praças (CFP), além do mapeamento do cartão de vacina de cada aluno-praça, para que a vacinação seja regularizada.