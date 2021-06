PM divulga gabarito oficial do concurso e abre prazo para interposição de recursos

A Polícia Militar do Estado do Tocantins, por meio da empresa Cebraspe, divulgou na noite desta terça-feira, 08, o gabarito oficial preliminar da prova objetiva e o padrão preliminar de respostas da prova de redação da primeira etapa do certame do Concurso da PMTO que aconteceu no último domingo, 6. O candidato a uma das mil vagas ofertadas poderá conferir as respostas no site da PMTO, https://www.to.gov.br/pm/concurso-pracas.

A divulgação faz parte do cronograma de datas do concurso e a partir de agora o candidato que tiver interesse na interposição de recursos terá prazo entre os dias 9 e 10 de junho. A divulgação do edital de resultado final na prova objetiva e de resultado provisório da prova de redação ocorrerá no dia 29 de junho.

As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência da PMTO e do Cebraspe. Caso haja alteração, esta será previamente comunicada por meio de edital.

Próximas etapas:

Após a divulgação do resultado final da prova objetiva, haverá as novas fases do concurso: exame de capacidade física, avaliação psicológica e por fim investigação social e da vida pregressa, sendo, ao final, divulgado o resultado final do certame e convocados os aprovados para o curso de formação.