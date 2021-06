Parceria entre Hemorrede e Exército abastece estoque de sangues

“Viemos mais uma vez estender nossa mão amiga, prestando este apoio à sociedade, com a doação de sangue. Fazemos isso de forma regular, várias vezes no ano. Sabemos da importância deste ato, principalmente agora no Junho Vermelho”. A declaração é do Coronel Adenir Fernandes Nogueira, Comandante do 22º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, que realizou, nesta terça-feira, 08, mais uma coleta externa programada, em parceria com a Hemorrede Tocantins.

A coleta ocorreu em Palmas; faz parte da programação da Campanha Junho Vermelho, um mês alusivo à doação de sangue e vai ajudar a normalizar os estoques atingidos com as poucas doações, em decorrência da pandemia pelo novo Coronavírus.

Na ocasião, 40 candidatos à doação de sangue, uniram forças para reforçar os estoques e atender as demandas de todo o Estado, o que é motivo de comemoração para a responsável pela captação de doadores do Hemocentro em Palmas, Robéria Fernandes. “Agradecemos imensamente é uma parceria de suma importância para que tenhamos um estoque satisfatório que atenda as demandas da população que precisa de sangue”, declarou.

Coletas programadas

A Hemorrede realiza coletas programas externas regularmente, com agendamento prévio, por parte das empresas e instituições interessadas em contribuir com os estoques de sangue. Todos os atendimentos seguem as medidas de segurança para a prevenção contra a Covid-19, conforme orientações do Ministério da Saúde (MS).

Agendamento

O agendamento das doações e das coletas externas pode ser feito nos seguintes telefones: em Palmas, através do telefone 0800.642.8822 ou 3218-3232/7336; em Gurupi, no 3312-2237 ou 3312-7545; Araguaína, pelo 3411-2915 ou 3411-2916; Porto Nacional, no 3363-8321 e Augustinópolis pelo 3456-1309.

Doadores

Podem doar candidatos com idade entre 16 e 69 anos de idade (os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável), que estejam em boas condições de saúde. Na oportunidade da doação, deve-se apresentar documento oficial com foto.