Plataforma da Agrotins 2021 100% Digital traz novidades e mais interatividade com o público

Com o tema Agro 4.0: Tecnologia no Campo, a Feira Agrotecnológica do Tocantins – Agrotins 2021 100% Digital tem a proposta de disseminar tecnologia, conhecimento e boas oportunidades de negócios. Por isso, o Governo do Estado está investindo cada vez mais na plataforma que dá vida ao evento virtual que ocorre entre os dias 15 e 18 de junho.

O site www.agrotins.to.gov.br já está on-line e com inscrições abertas para os empresários interessados em expor na Feira. A plataforma foi adquirida em formato de protótipo pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) e desenvolvida pelos servidores da pasta de acordo com as necessidades da Agrotins deste ano.

Para o secretário Jaime Café, o projeto foi elaborado para ser bem dinâmico e leve, contendo recursos de imagem, áudio e texto para facilitar o acesso. “Neste ano, teremos diversas novidades na plataforma. Faltam menos de 20 dias para tudo acontecer e o Governo está a todo vapor para apresentar a maior edição de todos os tempos”, ressalta o gestor da Seagro.

O publicitário Elias Felizardo, que é responsável pela plataforma da Agrotins, explica que a grande novidade será o bate-papo e uma nova interface. “Antes, as pessoas mandavam os comentários via WhatsApp e este ano será direto pela plataforma. Ela será mais interativa neste ponto. Ela será mais leve e terá uma nova interface, que será a do YouTube. Então, as pessoas poderão comentar, deixar recados que vão aparecer no ao vivo”, afirma Elias.

O publicitário ainda destaca que as apresentadoras poderão ler estes comentários e perguntas das palestras e workshops para debatê-los ao vivo. “Este chat também funcionará para as pessoas tirarem dúvidas e fazerem perguntas sobre a programação. Além das mensagens, os telespectadores também poderão compartilhar imagens no chat que serão mostradas durante o evento”, finaliza.

Navegando

Nos dias 15, 16, 17 e 18 de junho, o público que acessar a plataforma da Agrotins 2021 100% Digital encontrará quatro abas na parte superior: Espaço dos Pavilhões, Campo do Conhecimento, Programação ao Vivo e Expositores.

Na primeira aba, no Espaço dos Pavilhões, estarão disponíveis vídeos, cartilhas, fotos e notícias sobre os órgãos do Governo Estadual, entre eles o Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), a Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec) e o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), bem como os parceiros das áreas do conhecimento e instituições financeiras que estarão ofertando linhas de crédito especiais durante o evento.

Também estarão disponíveis os campos da pecuária, aquicultura, pesca esportiva, agricultura familiar, Plano ABC, mulheres rurais e muito mais.

A aba Campo do Conhecimento reunirá o futuro do agronegócio dentro da programação da Agrotins, por meio de palestras, cursos, dias de campo, workshops e uma biblioteca inteiramente digital de livre acesso para a comunidade.

A Feira

A Agrotins 2021 100% Digital ocorre de 15 a 18 de junho e será realizada de maneira 100% digital pela plataforma www.agrotins.to.gov.br. Nos dias de programação, o público terá acesso a uma programação de palestras, minicursos, workshops, biblioteca inteiramente digital de livre acesso para a comunidade, vídeos, cartilhas, fotos e notícias sobre os órgãos do Governo do Tocantins. Os conteúdos ficarão disponíveis para acesso até 30 dias após o fim da Agrotins 2021 100% Digital.

A plataforma também conta com a aba Expositores, local onde as empresas e os demais parceiros da Agrotins trazem as principais novidades tecnológicas usadas no campo e também negociam os seus produtos e serviços.