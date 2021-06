Para valorizar e incentivar a música da região Amazônica, produtores tocantinenses promovem neste mês o Festival Confere Talks

Com a proposta de trabalhar a aceleração da cena musical do Tocantins e demais estados da região Amazônica, além promover iniciativas de capacitação para artistas fora do eixo Sul-Sudeste, a 2ª edição da Confere Talks será realizada nos dias 22, 23, 24, 29 e 30 de junho. O evento, que é totalmente gratuito e genuinamente tocantinense, será transmitido online através do YouTube.

A iniciativa, organizada pelos jornalistas Cecília Santos e Philipe Ramos, tem a proposta de levantar o debate sobre a cena cultural independente com os artistas locais e convidados, por meio de temáticas ligadas ao universo do entretenimento e da música da região Amazônica.

“A Confere Talks busca contemplar as demandas básicas a partir da troca de experiências entre os palestrantes convidados com seu know-how e expertise, promoção de mudanças, conexão de pessoas e pensar em um futuro melhor em meio ao caos devido à pandemia da Covid-19. Além de ser uma forma de darmos visibilidade aos artistas que estão fora do eixo Sul-Sudeste do País”, afirma Cecília.

A jornalista explica que na primeira semana do evento, nos dias 22, 23 e 24, o festival realizará mesas redondas para debater as nuances e desafios de fazer música na região Amazônica. Durante a iniciativa, as palestras serão comandadas por artistas e produtores renomados na cena independente, como o fundador do Festival Bananada (GO), Fabrício Nobre, e também a produtora cultural, curadora e musicista, além de sócia e idealizadora do Combo Cultural DoSol e presidente da Associação Brasileira de Festivais Independentes (Abrafin), Ana Morena.

Oficinas

Já nos dias 29 e 30 de junho, a Confere realizará oficinas voltadas para a profissionalização de artistas da região Norte. As capacitações buscarão um espaço para os artistas construírem pontes, rodarem festivais e fecharem parcerias para seus futuros projetos.

“Teremos produtores, artistas e incentivadores da nossa cultura na Confere. É uma boa oportunidade para quem deseja fazer arte e quer também buscar capacitação, discutir temas como realizar a divulgação do que está sendo produz, principalmente na crise de saúde em que vivemos. A Confere também é um espaço para debatermos música, soluções e propostas para quem está há no mercado alternativo, mas que não encontra meios de sobreviver com a música”, completa a organizadora.

Confere Talks

Philipe Ramos ressalta que a Confere Música surgiu durante o período de pandemia do novo coronavírus, ainda no ano passado, porém, a iniciativa ganhou um novo formato e, agora, foi dividida em dois momentos: a Confere Talks, realizada neste mês e o Festival Confere Música, que será realizado em outubro ainda de 2021. “Encontramos na proposta uma alternativa para levar incentivos aos artistas locais e demais estados do Norte. A cidade está forçadamente parada e temos o objetivo de movimentar a cena mesmo que seja de forma virtual, porque essa é nossa atual realidade”, aposta.

Projeto

O projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc) e Governo Federal – Ministério do Turismo – Secretaria Especial de Cultura e Fundo Nacional de Cultura.