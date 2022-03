Com o Secretário de Saúde, Deputado Vicentinho reforça importância das UTIs para atender Porto Nacional e toda região

.

.

.

Da Redação | Folha do Tocantins

21/03/2022 – Publicado às 06:03

.

.

.

O Deputado Vicentinho Júnior, realizou uma visita ao Secretario Estadual de Saúde do Tocantins, Afonso Piva, entre os assuntos, o Deputado perguntou sobre o andamento da licitação e reforçou a importância das UTIs para atender o município de Porto Nacional de região.

Na pauta do Parlamentar, foi questionado ao Secretário de Saúde, sobre o prazo da entrega dos equipamentos para realização de cirurgias ortopédicas no município. Os equipamentos são adquiridos com parte do recurso de R$8,3 milhões, frutos de emenda parlamentar do Deputado Vicentinho Júnior.