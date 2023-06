Parque da Pessoa Idosa celebra aniversariantes em clima de Arraiá

Celebração dos aniversariantes dos meses de maio e junho; forró; festa junina e muita vontade de viver, com esses ingredientes foi realizado o Arraiá do Parque da Pessoa Idosa – Francisco Xavier nesta sexta-feira, 16. Com a animação já típica do local, os idosos participaram de café da manhã, dançaram ao som de Nathan dos Teclados e também interagiam com os idosos atendidos no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Krahô 1304 Sul.

A festa junina foi a primeira na qual a idosa Regivalda Francisco da Silva, de 63 anos, participou na vida. Frequentadora assídua do Parque da Pessoa Idosa, ela conta que era impedida de ir às festas pelo pai e agora resolveu aproveitar o momento, com tudo que tem direito, inclusive se vestindo a caráter e participando do desfile e eleição da Rainha do Arraiá do Parque da Pessoa Idosa. “Dancei até cansar e quero aproveitar cada momento dessa festa. Inclusive caprichei no visual com ajuda da minha filha”, contou.

A secretária de Desenvolvimento Social (Sedes), Adriana Aguiar, participou da programação.

O momento contou também com apoio dos residentes da Fundação Escola em Saúde (Fesp), Rodolfo Oliveira, Isabela Bueno e Maria Karullinie Coelho, dos cursos de fisioterapia e educação física, que desenvolvem atividades junto aos idosos atendidos no parque.