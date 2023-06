Começa construção do novo circuito do Parque Cesamar

O circuito de calçadas e ciclovia anunciado pela prefeita Cinthia Ribeiro para o Parque Cesamar, em Palmas, já está saindo do papel. Foi iniciada a terraplanagem do perímetro externo do parque. Nesta sexta-feira, 16, há máquinas trabalhando na regularização de calçada na lateral da Av. NS-10, aos fundos do Cesamar.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), o Parque Cesamar será contemplado com 6 quilômetros de ciclovia e pista de caminhada com pontos de apoio temáticos. As estações terão ambientes de convivência e equipamentos como academia ao ar livre, playground, bicicletário, piso tátil, paisagismo, bancos, luminárias de diodo emissor de luz (LED) e lixeiras.

O novo circuito e a revitalização de todo o espaço vão fortalecer e incentivar ainda mais a prática de atividade física e lazer em geral. O investimento total da obra é de R$ 5.013.704,11, sendo que R$ 4,78 milhões foram recursos custeados pelo Ministério do Turismo, por meio de emendas do senador Eduardo Gomes e os outros R$ 227 mil, custeados pelo município. A obra foi anunciada pela prefeita Cinthia Ribeiro no último dia 24 de maio de 2023 e tem previsão de conclusão de até 12 meses.