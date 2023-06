Eventos esportivos movimentam o fim de semana na Capital

O fim de semana em Palmas promete ser bem movimentado para o público esportista, com a realização da 1ª ‘Corrida Good Run – Lab Plus Vida’, além da 9ª Edição do Rally Jalapão, considerada a segunda maior corrida de cross country do Brasil. E a Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes), Agência de Turismo (Agetur) e a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), é parceira e incentiva a promoção de ambos os eventos.

A corrida Lab Plus Vida acontece, neste sábado, 17, e terá largada às 19 horas, em largada em frente ao Lab Vida, da Avenida Teotônio Segurado, próximo ao MedPrev. O trajeto da competição será feito de duas modalidades, sendo de 5,4 km (uma volta) e o de 10,8 km (duas voltas). O evento é realizado pela empresa Lab Plus Vida com o apoio da gestão municipal. Serão distribuídos R$ 5.800,00 em premiação para os cinco primeiros colocados na modalidade de 10 km da competição geral, tanto para as categorias do masculino e feminino. As outras modalidades receberão medalhas e mimos das marcas que também apoiam o evento.

9ª Edição do Rally Jalapão

Com a participação de competidores de todas as regiões do Brasil, Palmas recebe também a 9ª Edição do Rally Jalapão. O circuito esportivo instalado no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues ficará em Palmas por três dias, ou seja, no domingo, 18, segunda, 19, e terça, 20. Os competidores irão partir de Palmas na próxima quarta, 21, rumo à cidade de Mateiros, e depois irão prosseguir para o município de São Félix, região do Jalapão. Após concluírem essas etapas, o grupo deve retornar para Capital para finalizar a competição.

O Rally conta com categorias para os profissionais de Carros, motos, UTVS e quadriciclos. Ao todo, as equipes participantes irão percorrer 1200 quilômetros de prova nos mais variados tipos de terrenos. Para outras informações como as inscrições e a programação completa do evento basta acessar o site.