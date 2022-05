Paraíso do Tocantins se torna referência para o INCA em programa de cessação de tabagismo 2022

O município de Paraíso do Tocantins recebeu na quinta-feira, dia 28, equipe da Divisão de Controle de Tabagismo e Outros Fatores de Risco (Ditab), do Instituto Nacional do Câncer (INCA) e da Secretaria Estadual de Saúde para deliberar sobre Programa de Cessação do Tabagismo 2022. O encontro aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Saúde e contou com a presença dos secretários municipais Arllérico André, de Saúde e Deley Oliveira de Educação e Juventude.

“Recebemos esta visita técnica em função dos trabalhos e atividades que o município vem desenvolvendo voltado à prevenção do câncer relacionado ao uso do tabaco. Temos uma rede que tem trabalhado a questão da redução do tabagismo, onde os usuários são acompanhados através de grupos que são realizados nas unidades básicas de saúde. Temos fortalecido a questão da prevenção do câncer de mama e do câncer do colo uterino. Portanto o objetivo principal é fortalecer esta rede e nos sentimos lisonjeados em receber esta visita”, afirmou Arllérico André, secretário de Saúde.