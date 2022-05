Saúde de Porto Nacional realiza o primeiro Seminário sobre Autismo com o tema “Conhecer para Incluir”

Fonte: Márcio Greick/ Edição: Lorena Karlla | Prefeitura de Palmas

01/05/2022 – Publicado às 12h54

Com o tema “Conhecer para Incluir”, a prefeitura de Porto Nacional por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira, 29, o l Seminário sobre Autismo. O evento contou com a colaboração da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (Itpac/Porto) e das Secretarias de Assistência Social e Habitação, da Cultura e do Turismo e de Educação. Uma plateia atenta e participativa se fez presente no local ao longo do dia.

O evento contou com palestras ministradas por especialistas no assunto e toda a programação foi transmitida ao vivo pelos canais oficiais e redes sociais da prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde. Realizado no Centro de Convenções Vicente de Paula, o I Seminário sobre Autismo de Porto nacional teve como objetivo oferecer maior visibilidade à questão do TEA (Transtorno do Espectro do Autismo), além de informar, orientar e conscientizar a população e servidores da rede municipal, bem como reforçar a importância da inclusão.

Em sua fala, o prefeito Ronivon Maciel ressaltou que um dos pilares da gestão municipal é oferecer atendimento humanizado à população, sendo a saúde uma prioridade. “Entendemos a necessidade de apoio aos portadores do TEA e sensíveis a isso, não mediremos esforços para atender todas as demandas possíveis. Esse seminário é de muita relevância, pessoas com TEA tem seu próprio jeitinho de ver o mundo e de se inserir nele e isso precisa ser respeitado”, declarou o gestor municipal.

A Secretária municipal de saúde, Lorena Martins, destacou que “é fundamental que a rede intersetorial de Porto Nacional se informe e conheça profundamente sobre o TEA e, dessa forma, os prejuízos causados pelo Autismo possam ser minimizados e haja inclusão efetiva aos nossos munícipes”, frisou.

Pedagogo e especialista em neuropsicopedagogia, Marcony Soares foi um dos palestrantes do evento e explicou que, “o Transtorno do Espectro Autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento que têm início nos primeiros anos da infância e persiste na adolescência e vida adulta, embora seus sintomas possam reduzir de modo considerável mediante tratamento, apresenta manifestações comportamentais, dificuldades na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados”, pontuou.

O palestrante ainda acrescentou que “o diagnóstico do Autismo é essencialmente clínico, feito a partir das observações da criança, entrevistas com os pais e aplicação de instrumentos específicos”. Segundo ele, a prevalência de pessoas com Autismo vem aumentando progressivamente ao longo dos anos. Dados de 2021 do Centro de Doenças e Prevenção do Governo dos EUA CDC), relatam que 1 a cada 44 crianças foi diagnosticada com autismo. “Por isso é de suma importância que essa temática seja abordada com seriedade”, concluiu.

