Secretaria de Assistência Social e Habitação realiza mais de 4 mil atendimentos em março de 2022

Fonte: Cida de Sousa | Prefeitura de Palmas

01/05/2022 – Publicado às 13h27

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação lançou nesta terça-feira, 26, o Boletim Socioassistencial com o balanço dos atendimentos realizados em março de 2022. De acordo com os dados divulgados foram realizados 4225 serviços, sendo 208 destes, na Junta de Serviço Militar.

Desse montante, de acordo com os dados do Boletim, 1986 atendimentos foram atendimentos realizados do Cadastro Único e 1049 atendimentos (in loco). O terceiro serviço com maior demanda foram as visitas domiciliares, registrando um total de 550 realizadas.

A Secretaria de Assistência Social e Habitação realizou ainda atendimento via telefone (176); inclusão de novos usuários (79); concessão de cestas básicas (18); concessão de auxílio funeral (02); concessão de kit bebê (24); concessão de passagens terrestres (20); atendimento geral da Habitação (113).