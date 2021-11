Para meio político, disputa entre Dorinha e Carlesse pelo comando do novo União Brasil é “fatura liquidada”

Por Cleber Toledo

No meio político tocantinense é tida como fatura liquidada a disputa pelo comando do novo União Brasil no Tocantins, após o afastamento do governador Mauro Carlesse (PSL) pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por conta das operações Hygea e Éris, da Polícia Federal.

A fusão

A nova legenda é resultado da fusão de Democratas (DEM), presidido no Tocantins pela deputada federal Dorinha Seabra Rezende, e Partido Social Liberal (PSL), sob o comando regional de Carlesse, cujos aliados já vinham anunciando que lideraria o União Brasil.

Fica com Dorinha

Com o afastamento do governador, a leitura do meio político é de que Dorinha presidirá a nova sigla no Estado. Ela já é uma das vice-presidentes nacionais do União Brasil.