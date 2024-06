Para marcar o encerramento do 1° semestre de atividades, Ponto Cultural realiza mega evento com presença do deputado Antonio Andrade

A noite desta quinta-feira, 27, foi marcada por muita dança, canto e comemoração. O Ponto Cultural, encerrou as atividades do 1° semestre de 2024 em grande estilo, com um evento de confraternização que reuniu centenas de pessoas, dentre elas, o deputado federal Antonio Andrade, sua esposa Virgínia Andrade e o vereador Tony, que compareceram ao local para prestigiar e assistir os espetáculos.

O evento, aconteceu na sede da associação que fica localizada no setor Nova Capital, e a condução ficou por conta do anfitrião, Jefferson Lopes.

Durante a celebração, participantes dos cursos e familiares discursaram destacando os pontos positivos do projeto. Em seguida, foram iniciadas as apresentações de dança, canto, capoeira, quadrilhas, com destaque para aspectos culturais. Teve ainda exposição de artesanatos confeccionados por alunos do projeto.

Em entrevista, Jefferson falou de sua alegria com o sucesso do Ponto Cultural. “Nosso comprometimento é constante, temos a integração e bem-estar dos participantes como ponto central. Fico honrado em encerrar mais um semestre de atividades com muito êxito. Em 2024 tivemos muitas conquistas, diversas atividades foram implementadas e nossa missão é melhorar ainda mais para acolher a todos que desejarem participar das nossas atividades”, frisou.

O vereador, complementou sua fala fazendo agradecimentos. “Como todo projeto grandioso tem seus bastidores, aqui também temos o nosso, agradeço a todos os colaboradores do Ponto Cultural que são a força que faz mover o projeto. Aos feirantes que aceitaram o convite de estarem aqui hoje, a prefeitura municipal, na pessoa do secretário de Infraestrutura, Marcos Lemos, ao vereador, Tony Andrade e de forma especial ao deputado federal, Antônio Andrade.

Presente no evento, Antonio Andrade parabenizou o vereador Jefferson Lopes pela excelência do evento e reforçou a continuidade da parceria em prol da ampliação das atividades do Ponto Cultural.

“O trabalho do Jefferson é essencial para toda a comunidade portuense, tanto eu quanto o vereador Tony Andrade somos parceiros e destinamos recursos via emenda para impulsionar o Ponto Cultural. São visíveis os resultados positivos que esse projeto proporciona. Todos os envolvidos estão de parabéns”, destacou o parlamentar.

Sobre o Ponto Cultural

A Associação Beneficente Nossa senhora de Fátima, popularmente conhecida por Ponto Cultural, é um projeto idealizado pelo vereador Jefferson Lopes, está em funcionamento há mais de 12 anos. Atende uma média de 1.000 pessoas por mês, segmentadas em várias atividades, oficinas e cursos ofertados no espaço.

No local, são ofertados para toda comunidade aulas de balé, corte e costura do básico ao avançado, pintura em tela, oficina de bonecas de pano, artesanato, canto e violão, pintura em tecido, crochê, atendimento fisioterapêutico, atividades físicas para os idosos, funcional, Hidroginástica, aulas de forró e capoeira. As aulas do funcional são estendidas aos setores Imperial, Brigadeiro, Real Park e Nova Pinheirópolis.

A missão do Ponto Cultural está em resgatar valores na comunidade, possibilitando o contato de pessoas com diversas atividades culturais, sobretudo a população carente, adquirindo novos conhecimentos e encontrando nesse espaço incentivos para estudar, se desenvolver profissionalmente.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade