Antonio Andrade, pré-candidato a prefeito de Porto Nacional pelo Republicanos, realiza1ª reunião plenária com população no setor Padre Luso

O pré-candidato à prefeitura de Porto Nacional, Antonio Andrade, esteve presente na 1ª plenária regional que aconteceu na noite desta quarta-feira, 26, no setor Padre Luso, onde estiveram presentes apoiadores, pré-candidatos a vereador, e grandes lideranças que demonstram apoio ao pré-candidato a prefeito do Republicanos.

Com o tema “Um Porto de Orgulho” Andrade falou com a população do bairro e setores próximos que expuseram os principais problemas que os afligem.

Para o deputado federal, as plenárias são ótimas pois proporcionam um contato ainda mais próximo da população, que pode ser ouvida da forma que precisa. “Precisamos estar atentos às reivindicações do povo, ouvir para resolver, corrigindo o que não funciona de maneira assertiva no município”, pontuou.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade