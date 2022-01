Palmas tem previsão de chuvas moderadas durante final de semana

A Defesa Civil Municipal divulgou na tarde desta sexta-feira, 14, a previsão de chuvas do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) que anuncia um final de semana com chuvas moderadas, com cerca de 10 mm no sábado e no domingo, 15 e 16.

Segundo o superintendente da Defesa Civil Municipal, Bruno Maciel Grama, não há alerta de chuvas fortes durante o final de semana, no entanto se as previsões mudarem, a população deve tomar alguns cuidados, dentre eles: “Evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva, pois o seu nível pode se alterar rapidamente, podendo acontecer transbordamento”, disse.

Os canais de comunicação da Defesa Civil Municipal com a comunidade são pelo telefone 153 ou pelo whatsapp (63) 99242-3285.