Prefeitura e Polícia Militar assinam parceria para reativar Base de Apoio da PM na Praça do Sol

Na manhã desta sexta-feira, 14, a Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, o Presidente da Agência Gurupiense de Desenvolvimento (AGD), David Garcia e o Comandante do 4º BPM, Ten. Cel. W Costa, assinaram um Termo de Cessão de Uso de Imóvel para reativar a Base de Apoio da Polícia Militar na Praça do Sol, na saída Leste de Gurupi. O setor privado também faz parte da parceria.

O imóvel já existe e pertence à Prefeitura de Gurupi, por meio da AGD. No local, já funcionou uma Base de Apoio da PM, mas há vários anos estava desativada e sem nenhuma utilidade. Com a cessão, o local será reformado por um empresário da região e tornará a ser utilizado pela polícia para reforçar as ações de segurança na região que contempla bairros como Vila São José, Jardim Sevilha, Setor Leste, Alto dos Buritis, entre outros.

Para a prefeita Josi Nunes, as parcerias são fundamentais na gestão pública, pois elas possibilitam melhores resultados. “É muito importante essa parceria, pois vai melhorar o serviço de segurança, o custo vai ser menor, e teremos mais mãos para executar o projeto. O empresariado local tem interesse e entra também na parceria com a reforma do prédio e juntos vamos somar forças, conseguir os recursos e equipamentos necessários para montar essa base. Esse é nosso modelo de trabalho, somando parcerias, pois com isso agregamos mais pessoas e o resultado é muito melhor”, destacou.

O comandante do 4º BPM, Ten. Cel. W Costa, frisou que parcerias como esta são fundamentais para a redução nos índices de criminalidade. “Quem ganha com essa parceria é o cidadão de bem, pois com essa base de apoio aumentaremos o efetivo no patrulhamento, intensificaremos as abordagens e com certeza minimizará o número de crimes na região. Em 2021, por exemplo, conseguimos reduzir em 21% o número de roubos e recuperamos quase 200 veículos roubados ou furtados na região, então essa parceria vem somar com a segurança pública e trazer ainda mais tranquilidade para a comunidade”, pontuou.

Ainda durante a reunião, já foram iniciadas tratativas entre a Prefeitura e a Polícia Militar para viabilizar uma base de apoio da PM também em outros pontos, como na Praça do Sol Nascente.

Presenças

Estiveram presentes na solenidade os vereadores Zezinho da Lafiche, André Caixeta, Mateus Monteiro, César da Farmácia e Rodrigo Ferreira.