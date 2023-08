Palmas se destaca como segunda capital com maior crescimento de empregos no Brasil

No primeiro semestre deste ano, Palmas alcançou uma conquista significativa ao figurar como a segunda capital brasileira com o maior crescimento no número de vagas de emprego, apresentando 3.352 novos postos de trabalho com carteira assinada. Esse avanço é reflexo de investimentos em obras e serviços públicos para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico do município, com foco na qualidade de vida e bem-estar dos palmenses, como também investindo na desburocratização de abertura de novas empresas, em assessoramento a microempreendedores e produtores rurais, e em realização de grandes eventos como o Capital da Fé e o Arraiá da Capital, que impulsionam o setor de turismo e serviços.

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a cidade vem numa crescente de empregos formais desde janeiro, ultrapassando diversas capitais. Palmas iniciou o ano com 88.772 empregos formais e fechou o primeiro semestre com 92.102 estoque de empregos.

Dentre os setores que mais impulsionaram esse crescimento na oferta de empregos, destacam-se o de serviços, incluindo os trabalhadores de serviço administrativo que apresentaram um crescimento notável.

Quanto à escolaridade e idade exigida por essas novas vagas, o nível médio se destaca como a qualificação predominante e faixa etária de 18 a 24 anos, refletindo a ênfase na inclusão de jovens adultos em diversos setores da economia local. Dentre as novas vagas, 1.939 foram para homens e 1.413 vagas para mulheres.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Emprego, Tom Lyra, ressalta que esse resultado é fruto da combinação de fatores estratégicos de políticas bem planejadas para impulsionar esse crescimento. Ele destacou que o município tem investido fortemente na diversificação econômica, promovendo eventos turísticos e programas de incentivo à produção local. “Essas ações têm sido fundamentais para atrair investimentos, gerar oportunidades e, consequentemente, aumentar o número de empregos”.

Para o gestor, outro fator impactante desse crescimento foi a implantação do auxílio-alimentação para os servidores públicos municipais, que injetou na economia da cidade neste primeiro semestre cerca de R$ 40 milhões, para ele isso fortaleceu diretamente o setor de serviços.

Eventos Turísticos e Incentivos

A gestão municipal também tem investido em eventos turísticos como o Capital da Fé e o Arraiá da Capital. Esses eventos não só atraíram visitantes, mas também impulsionam a economia local, gerando empregos temporários e promovendo o consumo nos setores de serviço, hospedagem, alimentação e entretenimento.

Outro fator de destaque é o investimento nas feiras livres da Capital. Ao apoiar os produtores locais e oferecer espaços adequados para a comercialização de produtos frescos e artesanais, a prefeitura tem estimulado a geração de empregos ligados à produção e comercialização.

Investimento no Produtor Rural e Microempresários

A prefeitura também tem direcionado esforços para o desenvolvimento do produtor rural local. Programas de assessoramento rural e investimentos em maquinário, como encanteiradeiras e tratores, têm proporcionado aos agricultores condições mais favoráveis para o cultivo e a comercialização de seus produtos, resultando em mais empregos diretos e indiretos.

Além disso, a Casa do Empreendedor tem oferecido assessoria aos microempresários, auxiliando na formalização de negócios e no acesso a linhas de crédito junto ao Banco do Povo.

Desburocratização e Facilitação de Novos Negócios

As ações de desburocratização para simplificar a abertura de novas empresas, também tem sido determinante para essa ascensão de Palmas no ranking de empregos. Com a Casa do Empreendedor, Palmas implementou medidas para simplificar os processos de registro, tornando o ambiente mais favorável para o empreendedorismo. Além disso, o local é um centro de capacitação e orientação para empresários palmenses, fortalecendo assim o empreendedorismo na Capital, despertando o potencial da cidade.