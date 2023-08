ATCP divulga lista de convocação de motoristas selecionados para teste prático de condução

O Processo Seletivo Simplificado do edital 2/2023 classificou 50 pessoas para contratação de motoristas de ônibus da Capital. Desse total, 15 candidatos, por ordem de classificação, estão sendo convocados para participar da 2ª Turma de Capacitação e Treinamento de condução que ocorrerá no dia 7 de agosto, a partir das 7 horas, na Avenida Palmas, Quadra 18, Lote 1B, Setor Bela Vista, Taquaralto, na Garagem Central da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP). Vale destacar que o processo segue em andamento e a capacitação é parte do processo.

A Capacitação e Treinamento são etapas obrigatórias e eliminatórias do processo seletivo e o não cumprimento dos requisitos exigidos pode levar a eliminação do candidato. Conforme o edital, os candidatos devem comparecer no local e horário indicados, munidos da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para a realização dessa etapa.

As listas com os nomes dos candidatos convocados para capacitação e treinamento nesta segunda etapa foram divulgadas nesta quinta-feira, 3, no Diário Oficial do Município (DOM) na página 19, e pode ser conferida aqui.

O candidato que após convocação não se apresentar para a capacitação e treinamento será redirecionado para última posição da lista de classificados, podendo por uma segunda e última vez ser convocado em turmas posteriores.

A superintendente de Gestão e Finanças da ATCP, Judite Ribeiro, esclarece que essa é uma fase importante do processo. “A realização do teste prático de condução é fundamental para identificar as habilidades e competências dos candidatos, garantindo que selecionemos os melhores profissionais para a vaga em questão. É uma oportunidade para demonstrarem suas capacidades de maneira prática e objetiva.”

A ATCP orienta que, os profissionais agora serão submetidos ao nivelamento de habilidades e boas práticas, marcado para o dia 7 de agosto, com duração mínima de cinco dias e capacidade máxima de 15 alunos. Quem for aprovado, ocupará uma das vagas. Quem for eliminado, poderá participar nos próximos processos.