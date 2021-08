Palmas alcança mais de 50% de cobertura do público apto à vacinação contra a Covid-19 e abre a campanha para o público acima de 25 anos sem comorbidade

Com mais de 50% da população apta à vacinação em Palmas já imunizada com a primeira dose contra a Covid-19, a Prefeitura de Palmas abre nesta quarta-feira, 11, o agendamento para pessoas acima de 29 anos se vacinarem na quinta-feira, 12. Seguindo com a ampliação, na quinta-feira, 12, o sistema agendará a vacinação para sexta-feira, 13, das pessoas acima de 28 anos. E, na sexta-feira, 13, o agendamento será aberto para a população com idade acima de 25 anos se vacinar no sábado, 14. Para agendar sua vacina acesse o site do Vacina Já aqui.

Nesta quarta-feira, 11, a aplicação das doses da vacina contra a Covid-19, prossegue para o público com idade acima de 30 anos que já fez o agendamento. Para quem teve alguma dificuldade no agendamento, a recomendação é de que não deixe de tomar a vacina. Compareça a uma das unidades que está vacinando (veja relação abaixo) e assegure a proteção.

Em Palmas, as doses da vacina também estão disponíveis para trabalhadores da indústria (CNAEs 36, 37, 38, 39, 53, 59, 60 e 61), limpeza urbana, transporte urbano, educação, saúde, bancários com os nomes enviados pelas instituições, pessoas com comorbidade acima de 18 anos e, ainda, as grávidas e puérperas (até 45 dias pós-parto), e acima de 18 anos.

Para se vacinar, é necessário levar uma cópia do comprovante de endereço, documentos pessoais (RG, CPF ou CNH), cartão de vacina, cartão do SUS e, caso precise, laudo que comprove a comorbidade ou declaração que ateste o vínculo empregatício (cópia da carteira de trabalho, contracheque, dentre outros).

Grávidas

No caso das grávidas e puérperas, é necessário apresentar documento com avaliação médica individualizada que comprove que foi orientada sobre os riscos e benefícios para a tomada de decisão. Este documento deve ser solicitado ao médico, seja da rede pública ou privada, que faz o acompanhamento da gestante. Além dos documentos citados acima, também deve ser apresentada a caderneta da gestante (para as grávidas) ou a declaração de nascido vivo ou natimorto (para puérperas). A gestante com comorbidade ainda deve apresentar declaração ou laudo médico que comprove as doenças.

Segunda dose

A vacinação também segue aberta para quem precisa tomar a segunda dose da Coronavac (21 dias após a 1ª), Astrazeneca (80 dias após a 1ª) ou Pfizer (85 dias após a 1ª). Para quem vai tomar a segunda dose é necessário apresentar documento de identificação pessoal e comprovante de residência.

Unidades para primeira dose – Dias 11, 12 e 13 de agosto

13 às 17 horas

USF Isabel Auler – 207 Sul (Arso 23)

USF 405 Norte (Arno 42)

USF Loiane Moreno Vieira – 210 Sul (Arse 24)

USF Valéria Martins Pereira – 1.206 Sul (Arse 122)

USF José Hermes Rodrigues Damaso (Setor Sul)

USF Santa Fé

USF Laurides Milhomem (Jardim Aureny III)

USF Alto Bonito

USF José Lúcio

USF Aureny II

Unidades para a segunda dose – Dias 11, 12 e 13 de agosto

Horário das 13 às 17 horas

USF 307 Norte

USF 406 Norte (Arne 53)

USF 603 Norte (Arno 71)

108 Sul (Arse 13)

USF Morada do Sol

USF 1.304 Sul (Arse 131)

USF Novo Horizonte (Jardim Aureny IV)

USF Bela Vista

USF Santa Bárbara

Unidades mistas com primeira e segunda dose – Dias 11, 12 e 13 de agosto

Horário das 9 às 17 horas

USF 409 Norte (Arno 44)

Horário da 13 às 20 horas

USF Francisco Júnior – 403 Sul (Arso 41)

USF Satilo Alves de Sousa – 1.103 Sul (Arso 111)

Horário das 13 às 17 horas

USF Taquari

USF Mariazinha Rodrigues da Silva (Buritirana) – agendamento na unidade

USF Walter Pereira Morato (Taquaruçu) – agendamento na unidade

Horário das 9 às 20 horas

USF Albertino Santos – 1.004 Sul (Arse 101)

Locais de vacinação no sábado para população acima de 25 anos

Horário das 8 às 17 horas

USF 403 Norte

USF 406 Norte

USF 508 Norte

USF 603 Norte

USF 405 Norte

USF 207 Sul

USF 210 Sul

USF 403 Sul

USF 806 Sul

USF 1.004 Sul

USF 1.206 Sul

USF 1.304 Sul

USF Alto Bonito

USF Laurides Milhomem – Jardim Aureny III

USF José Lúcio

USF Novo Horizonte

USF Aureny II

USF Taquari

USF Santa Fé

USF Santa Bárbara