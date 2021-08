Dia do Estudante é marcado por mudanças na rotina de estudos e ações para suporte aos alunos

O cenário epidemiológico atual em Palmas apresentou condições favoráveis ao retorno às atividades presenciais no formato híbrido para o mês de agosto, no qual é comemorado o Dia do Estudante. Carregada de simbolismo, a data evidencia já nos primeiros dias das aulas semipresenciais as mudanças na rotina de estudos dos alunos, que contam com ações municipais de apoio e suporte neste período de transição para a normalidade.

O formato híbrido representa o ponto alto das alternativas apresentadas como forma de prover conteúdo pedagógico e manter o vínculo aluno/escola em um cenário adverso à realidade totalmente presencial. Nos 16 meses em que já dura a situação atípica nas escolas, já foram ministradas aulas remotas, implementada a ferramenta Palmas Home School com atividades impressas, transmissão de aulas pela TV aberta e, agora, as salas de aula interativas para quem optar por permanecer em casa ou mesmo para reforço escolar.

Para a secretária da Educação, Cleizenir dos Santos, após o impacto inicial da pandemia houve um esforço conjunto da gestão municipal com os servidores da pasta para prover condições aos alunos de manter um contato mínimo com as atividades escolares, que foi se aprimorando com o tempo. “Em uma condição adversa, desconhecida e imprevisível, fomos estudando as possibilidades e nos adaptando até chegar às salas de aula interativas. Consideramos que este modelo é o mais indicado no atual cenário até a volta à normalidade”, avalia.

Diretor da ETI Daniel Batista, Luciano Coelho acredita que cabe a professores e gestores, além do empenho em recuperar o currículo interrompido com a pandemia, fomentar a importância da data do Dia do Estudante na formação de lideranças e ingresso no movimento estudantil. “Retomar o período de aulas no mês em que se comemora o Dia do Estudante é um misto de celebração, ansiedade e reencontro. O 11 de agosto de 2021 tem um sabor especial”, considera.

Aluno do 9º ano da mesma escola, Thalysson França ressalta as consequências do longo período afastado das aulas presenciais e diz que está sendo um desafio a retomada, mas destaca que as aulas semipresenciais irão fazer uma intermediação até que o ritmo normal de estudos seja novamente implementado. “As aulas presenciais e o reforço das salas interativas estão sendo muito importantes. O sentimento em relação ao Dia do Estudante é de comemoração em dose dupla”.

Edinair Sena, mãe de estudante na EM Anne Frank, avalia que o grande período fora da escola pode ter comprometido o processo de aprendizagem, por mais que houvesse empenho dos responsáveis para viabilizar o acesso às tecnologias disponibilizadas. Para ela, o sistema híbrido terá um importante papel na retomada de uma rotina de estudos. “As aulas presenciais são essenciais para a formação integral dos alunos. Enquanto não for possível retornar à normalidade, a opção pela escala de alunos com as aulas interativas irão cumprir um importante papel”, disse.

População adere ao formato híbrido

O percentual de aproximadamente 70% de retorno às atividades presenciais é considerado pelos gestores da Secretaria Municipal de Educação como um voto de confiança da população nas medidas de proteção adotadas pelas escolas. Meta da gestão municipal, a segurança de alunos e profissionais requer o cumprimento de protocolos e medidas de distanciamento que contam também com a participação da comunidade.