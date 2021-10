15º FGT: Desenvolvimento Econômico de Palmas define ambulantes que trabalharão no evento

A tarde desta segunda-feira, 25, foi marcada pelo sorteio que definiu as vagas reservadas para os trabalhadores ambulantes disponibilizarem os serviços de alimentação no 15° Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), que tem início na quinta-feira, 28, e segue até domingo,31, no Distrito de Taquaruçu. O sorteio realizado na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), contou com a presença dos profissionais que se inscreveram para a seleção.

Foram sorteadas as vagas para os vendedores ambulantes do ramo alimentício em geral, para os profissionais de food trucks e trabalhadores da área do artesanato, além da localização dos estandes de cada segmento, e a assinatura do Termo de Compromisso para a prestação dos serviços com os contemplados.

Trabalhando há mais de dez anos como microempreendedora do ramo alimentício, Célia Brito, uma das contempladas na seleção, comemorou a volta presencial do FGT, paralisado por conta da pandemia. ‘’Depois dessa pandemia gigantesca e de quase dois anos sem grandes eventos na cidade, nossa expectativa está enorme para mais uma edição do Festival Gastronômico. E com certeza será um grande evento e vai dar tudo certo’’, ressaltou.

”É muito gratificante depois de tudo que enfrentamos fazer essa retomada e fortalecer o comércio criativo. E o papel da gestão municipal e de estar de mãos dadas com cada trabalhador, apoiando as iniciativas e fomentando o comércio local’’, lembrou o superintendente de Indústria e Comércio da Sedem, Leandro Albino.

Cuidados

Durante o atendimento ao público os trabalhadores ambulantes devem seguir os protocolos de prevenção e higienização sanitária como o uso de máscara de proteção, álcool gel e o cartão de vacinação contra a Covid-19.