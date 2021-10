Outubro Rosa: Luzimangues recebe ações alusivas à campanha ‘Outubro Rosa’

Em continuidade às programações referentes ao mês de conscientização e combate do câncer de mama e colo de útero, a secretaria municipal da saúde Porto Nacional, realizou nesta sexta-feira, 08, a abertura da campanha ‘Outubro Rosa’, no distrito de Luzimangues. Durante todo o mês serão realizadas palestras e blitzes informativas no município, com o intuito de orientar, promover conhecimento e estimular as mulheres a ficarem atentas aos cuidados com a saúde.

O evento de prevenção e sensibilização aconteceu na Unidade Mista de Saúde Portal do Lago e contou com depoimentos de mulheres que já enfrentaram o problema, além de palestras, demonstrações de como fazer o autoexame da mama e sorteios para as mulheres presentes.

Para a Secretária Lorena Martins, “esta campanha visa promover a saúde da mulher, focando principalmente na prevenção do câncer de mama. Entretanto, é de suma importância avaliar e estar ciente de uma série de doenças que são curáveis, desde que os diagnósticos sejam feitos precocemente. Podemos citar, além do câncer de mama, o câncer do colo de útero, que é uma doença sexualmente transmissível e muito grave, se não identificada no início”, explicou.

A Coordenadora de Saúde de Luzimangues, Maria Gilvaneide, afirmou que toda a equipe de saúde do distrito está preparada para receber e orientar essas mulheres. “Realizar essa ação em Luzimangues é muito valioso para a população feminina do Distrito. Informar e orientar é o primeiro passo para o combate do câncer de mama e colo uterino, sabendo disso, estamos à disposição através de todas as Unidades Básicas de Saúde do Distrito para orientar e ajudar da melhor maneira possível todas as nossas mulheres”, enfatizou.

Foto: Dornil Sobrinho/Secom Porto Nacional

Confira as principais ações da campanha Outubro Rosa em Porto Nacional

13/10 – UBS Ceiça – palestra “Cuide-se, ame-se, previna-se”, às 14 horas

14/10 – UBS Vila Nova I – palestra “A prevenção está em suas mãos”, às 09hs

14/10 – UBS Blandina – palestra “Um toque que pode mudar sua vida”, às 13hs

15/10 – UBS Viviane Pedreira – palestra “Prevenção é vida”, às 08 horas

16/10 – UBS Região Sul de Luzimangues – palestra “Combatendo e prevenindo o câncer de mama”

17/10 – UBS Isadora Chaves – palestra “Prevenção contra o câncer de mama”, às 14hs

19/10 – UBS Pinheirópolis – palestra “Cuidar de si é a maior prova de amor”, às 09hs

20/10 – UBS Eudóxia de Oliveira, palestra “Ei mulher! Se toca! Fazer o autoexame pode salvar vidas!”, às 14hs

21/10 – UBS Mãe Eugênia – palestra “Prevenção é vida”, às 14hs

23/10 – UBS Naná Prado – palestra “A mulher que se ama, previne”, às 07:30 horas

15 e 29/10 – UBS Maria Lopes – palestra “Detecção precoce do câncer de mama e colo do útero”