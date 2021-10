Residentes da Casa do Idoso de Gurupi recebem dose de reforço contra a Covid-19

Os idosos que residem na Casa do Idoso de Gurupi receberam, na manhã desta sexta-feira (08), a dose de reforço (3ª dose) da vacina contra a Covid-19. A ação foi desenvolvida em parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e a Secretaria Municipal do Idoso.

O imunizante utilizado nesta aplicação da 3ª dose foi da Pfizer, e, 19 idosos que estão atualmente abrigados na instituição, foram vacinados. Alguns servidores da Casa do Idoso, que já estão aptos pelo prazo a receber dose de reforço da vacina, também foram imunizados.

Segundo o diretor de Vigilância e Proteção à Saúde de Gurupi, Marcus Teixeira Marcolino, é de suma importância reforçar a imunidade dos idosos. “É muito importante que eles recebam a terceira dose para fechar esse quadro de imunização e evitar que eles sejam infectados pela doença e venham a sofrer as suas complicações”, disse.

A coordenadora da Casa do Idoso, Luzia Carneiro, também enalteceu a ação. “Para nós o mais importante é a saúde deles, é fundamental esse reforço pois os idosos são mais frágeis, mesmo com todo o cuidado que recebem aqui, e essa atenção da gestão com eles mostra o cuidado com o próximo, sobretudo os mais vulneráveis, é um privilégio saber que os nossos idosos estão sendo prioridade”, frisou.

Uma das idosas que residem na Casa, Dona Zilda Coelho, de 83 anos, comemorou ao receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19. “Fico muito feliz e estou mais tranquila, pois essa terceira vacina vai me deixar ainda mais forte”, comentou a idosa.

CPPNesta sexta-feira, 08, a equipe de saúde também realizou a imunização na Casa de Prisão Provisória (CPP) de Gurupi. Cerca de 70 pessoas privadas de liberdade receberam a segunda dose do imunizante Pfizer, além de mais 15 pessoas, que chegaram à unidade há poucos dias, e receberam a primeira dose da vacina.

É extremamente importante garantir a imunização completa deste público que está mais suscetível à doença devido dividirem o mesmo ambiente.