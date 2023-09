Oficina de Emissão de Notas Fiscais oferece suporte aos micro empreendedores de Palmas

Desde 1º de setembro, os Microempreendedores Individuais (MEIs) passaram a emitir suas notas fiscais eletrônicas pelo Emissor Nacional, e não mais pelo sistema municipal. Devido à grande procura pela Casa do Empreendedor para orientação de como preencher os dados e sobre o funcionamento do novo sistema, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem) está oferecendo uma oficina gratuita de Emissão de Notas Fiscais, aos empreendedores, pequenos empresários e autônomos em geral. A oficina é gratuita e acontece nesta terça-feira, 19, na Sala do Empreendedor de Palmas, das 16 às 17 horas.

Durante a oficina, os participantes terão a oportunidade de aprender sobre os procedimentos de emissão de notas fiscais eletrônicas, esclarecer dúvidas e se familiarizar com a plataforma Nota Fiscal Eletrônica Nacional.

Essa iniciativa é fundamental para garantir que os empreendedores de Palmas estejam conforme as mudanças legais e continuem a operar seus negócios eficientemente e dentro das diretrizes fiscais em meio às mudanças recentes na legislação tributária.

Data e Hora: terça-feira, 19 de setembro, das 16 às 17 horas.

Local: Sala do Empreendedor, situada na Casa do Empreendedor, Quadra 104 Norte, Rua NE 6, 292 – Plano Diretor Norte, Palmas – TO, CEP 77006-042.

Inscrições: vagas limitadas! Para participar, basta preencher o formulário de inscrição disponível no link.