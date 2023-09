Defesa Civil de Palmas alerta sobre perigos da onda de calor

Com base no boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Defesa Civil de Palmas emitiu um alerta sobre a baixa umidade e o perigo potencial da onda de calor que atingirá o Brasil nesta semana, com previsões de recordes de temperaturas nas regiões Centro-Oeste, Norte e interior de São Paulo. Palmas ainda não foi incluída na lista de cidades impactadas, mas irá sofrer com temperaturas extremas nos próximos dias e alguns cuidados extras serão necessários.

O superintendente da Defesa Civil de Palmas, Bruno Maciel Grama, indicou alguns dos cuidados que devem ser seguidos durante este período: “recomendamos à população que beba bastante água, se hidrate bem, não só a ingestão de água mas também faça a umidificação dos ambientes, na hora de dormir e em ambientes de trabalho. Use o umidificador de ar, mas quem não tiver pode usar uma bacia com água e que evite se expor ao sol nos períodos críticos, entre 10 e 16 horas, principalmente para atividades físicas”.

O superintendente também destaca que, durante este período, qualquer tipo de foco de queimada, seja rural ou urbana, é proibida por lei. O boletim estabelece que Palmas está em área de risco potencial até quinta-feira, 21.

Para esta terça-feira, 19, conforme previsão do Inmet, a máxima em Palmas deve chegar a 38 graus, com umidade mínima de 20%.