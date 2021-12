Oficial da PMTO é selecionado para realizar missões de paz a serviço da ONU

O oficial da Polícia Militar do Tocantins, tenente coronel Marcel Campelo, foi aprovado na Assessment for Mission Service – AMS (Avaliação para Serviço Missionário), para cumprimento de missões de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) e foi considerado apto a realizar funções de polícia para manutenção e estabelecimento da paz mundial pelos próximos 24 meses.

A avaliação aconteceu no período de 13 a 18 de dezembro de 2021, em instalações do Exército Brasileiro, em Brasília-DF. Dos 170 candidatos militares, 34 foram aprovados e considerados em condições para atuarem em missões em diversos países.

O tenente coronel Marcel Campel demonstrou satisfação em poder colaborar de forma mais efetiva com outras nações levando o nome da Polícia Militar do Estado do Tocantins. “Foi um momento de alegria porque eu já vinha me preparando para essa prova há muito tempo. Poder representar o Tocantins é motivo de orgulho, ainda mais porque foi uma conquista muito esperada”, disse.

O comandante geral da PMTO, coronel Júlio Manoel da Silva Neto, destacou a importância da qualificação profissional. “A qualificação profissional é a chave para um trabalho de excelência e a Polícia Militar do Tocantins só tem a ganhar com policiais cada vez mais experientes e capacitados”, considerou.

Avaliação

A avaliação aconteceu em quatro etapas de caráter eliminatório e classificatório: estágio de leitura e compreensão de texto; entrevista com a ONU; prova de condução veicular e prova de tiro.

A atividade foi coordenada pela Inspetoria Geral das Polícias Militares (IGPM) do Comando de Operações Terrestres (COTER) e pelo Comando Militar do Planalto (CMP), contando com o apoio de várias unidades do Exército da Guarnição de Brasília.