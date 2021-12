Estado firma parceria com o Senac para capacitação de profissionais de tecnologia da informação

O Governo do Tocantins, por meio da Agência de Tecnologia da Informação (ATI), investirá, em 2022, na capacitação do seu quadro de profissionais de tecnologia da informação. Por meio do Termo de Cooperação Técnica firmado com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Departamento Regional do Tocantins, a Agência viabilizará a oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada aos servidores.

O presidente da ATI, Marco Aurélio Giralde, afirma que esse foi o primeiro passo para a formalização de mais acordos de cooperação técnica com instituições de ensino. “Desde o início da nossa gestão planejamos executar parcerias como essa, com o intuito de capacitar o nosso quadro de profissionais, viabilizando cursos em tecnologia da informação e comunicação, idiomas e gestão. Precisamos de estruturas como a do Senac para dos dar apoio e fazermos essa troca. Então, esse é o início de muitas outras parcerias que estão por vir”, ressalta.

O planejamento e a execução de parcerias, como a oferta de estágios aos alunos do Senac, também estão entre a cooperação feita entre a instituição e a Agência.

“Se por um lado o Senac capacita profissionais para atuar nas diversas áreas do mercado de trabalho, nesse caso em tecnologia da informação e comunicação, por outro lado a ATI pode abrir as suas portas para oferecer o primeiro contato desses alunos em um ambiente profissional. Assim, os estudantes poderão vivenciar na prática tudo aquilo que estão aprendendo em sala de aula”, destaca o gerente de Inovações Tecnológicas da ATI, Vagner Cassol.

A diretora regional do Senac, Lunáh Brito, frisa a importância da parceria entre o Senac e o Governo do Tocantins. “A parceria é de suma importância porque, além de estreitar laços de instituições, traz o objetivo de formar, capacitar os colaboradores e, com isso, trazer mais resultados para a ATI e para os alunos do Senac”, finaliza.