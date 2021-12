OAB Tocantins forma lista sêxtupla com candidatos a desembargador do TJ

O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins, escolheu nesta sexta-feira, 17, os nomes que compõe a lista sêxtupla para a escolha da vaga do quinto constitucional. Um deles será o próximo desembargador ou a próxima desembargadora, a compor a corte do Tribunal de Justiça do Tocantins.

Foram escolhidos, em votação aberta, os seguintes nomes: Ângela Issa Haonat, Arthur Oscar Thomaz de Cerqueira, Marcos Antônio de Sousa, Luciano Ayres da Silva, Paulo Roberto da Silva, Verônica Silva do Prado Disconzi.

“A condução dos trabalhos foi realizada com bastante lisura e empenho pela diretoria da Ordem. Fiquei feliz pela oportunidade de contribuir com esse momento histórico para a OAB. Certamente qualquer um dos nomes que hoje compõem a lista fará jus a história da instituição”, ressaltou a presidente da OAB/TO, Janay Garcia.

Entenda como funciona

A lista sêxtupla formada através de votação aberta do conselho seccional da OAB/TO será enviado ao TJ/TO para apreciação dos desembargadores. Cabe aos magistrados fazer uma lista tríplice com os nomes enviados pela Ordem para que posteriormente o governador possa fazer a sua escolha.