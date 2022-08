Obras da nova unidade de ensino fundamental do setor Nova Capital são retomadas

Após anos paralisada, a prefeitura de Porto Nacional retomou as obras da nova escola de ensino fundamental, localizada no setor Nova Capital. A obra padrão FNDE, no valor de aproximadamente R$ 3,2 milhões, conta com uma área de mais de três mil m² e deverá contar com 12 salas de aula, biblioteca, laboratório de informática, laboratório de ciências, sala do grêmio, bloco administrativo, refeitório e quadra coberta com vestiários.

A nova unidade escolar atenderá cerca de 780 alunos, com idades entre 06 e 14 anos diariamente. A entrega está prevista para abril de 2023.

Helane Dias, secretária municipal da Educação, explicou que a nova escola fundamental do setor Nova Capital será uma grande conquista, além de trazer grandes benefícios às famílias portuenses da região que passarão a contar com mais um espaço público de educação. “Essa era uma obra esperada pela comunidade há anos, poder ter a oportunidade de contribuir para que essa unidade de ensino fundamental seja retomada e concluída é muito gratificante. A escola está ficando linda e não tenho dúvidas de que facilitará a vida de muitos pais e alunos”, enfatizou.

Por: Mychelle Tauane

Secretaria Municipal da Comunicação