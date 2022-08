Alunos da região sul de Palmas participam de palestras dentro da Semana Municipal da Juventude

O refeitório do Centro de Ensino Médio (CEM) Santa Rita de Cássia ficou lotado nesta quarta-feira, 10, com os alunos que participaram das oficinas ‘Gerenciamento das emoções’, com a psicóloga Hellen de Paula, e ‘Ação, cidadania e minha primeira entrevista de emprego’, com a assistente social Maria Margarida, no segundo dia de programação da Semana Municipal da Juventude de Palmas. Na parte da manhã, os alunos do CEM de Taquaralto também participaram das mesmas oficinas.

A psicóloga Hellen de Paula destacou a importância de controlar as emoções e de como aprender a lidar e falar sobre elas de forma natural, e o quanto isso é importante na conquista do próprio espaço, entre eles o primeiro emprego. “Os jovens naturalmente vivem de forma mais acelerada, e controlar essas emoções é muito importante. Queremos demonstrar onde e como eles podem buscar ajuda para gerenciar suas emoções, bem como a melhor forma de se falar a respeito delas”, disse.

Por outro lado, a assistente social Maria Margarida orientou os jovens de como se portar numa entrevista de emprego. “Buscamos orientar os candidatos ao primeiro emprego, como se vestir, falar, montar um currículo, além dos caminhos que devem ser percorridos para conseguí-lo.”

O estudante Joabe Resende, 18 anos, além de participar de várias dinâmicas, declarou que achou muito relevante a oficina. “Gostei de ter participado, principalmente porque ficamos por mais de dois anos sem receber atividade extracurricular nas escolas. Hoje aprendi que postura, fala, aparência e principalmente conteúdo contam muito nesse momento especial para conquistar o primeiro trabalho.”

A coordenadora de Educação Empreendedora do Sebrae, Izana Assunção, parabenizou a iniciativa da Fundação Municipal de Juventude de Palmas (FJP) de fomentar o protagonismo e de levar a conscientização de que os jovens podem ser o que quiserem. “O Sebrae está sempre aberto para este tipo de parceria, inclusive trazendo palestrantes com assuntos inspiradores e motivadores para esses jovens.”

O presidente da FJP, Nélio Lopes, destacou que a participação das escolas garante um alcance maior do evento que conta com palestras, oficinas, batalhas de rima, torneio de dança de rua e, no encerramento da semana, no domingo, 14, show artístico da cantora Duda Beat.

A Semana Municipal da Juventude é realizada pela FJP com apoio da Associação dos Jovens Empresários e Empreendedores do Tocantins (AJEE), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Tocantins (Sebrae/TO) e Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi).

12 de Agosto – Dia Nacional da Juventude

Local: Ginásio Ayrton Senna

18h30 – Dj Fran

Apresentação: Grupo Sombras do Hip Hop

19h – Palestra com Maryana com Y

19h30 – Humorista Galipex

20h – Prêmio Jovem Influenciador

Show Gospel

21h – Brendo Azevedo

21h40 – Mizael Mattos

22h30 – Davi Sacer

13 de Agosto

Local: Ginásio Ayrton Senna

9h – Eleição do Conselho Municipal da Juventude

14 de Agosto – Encerramento

Local: Ginásio Ayrton Senna

18h – Batalha de Rima e Dj Fran

20h – Malusa

21h – Duda Beat