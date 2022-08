Grandes nomes da Fisioterapia participam de Congresso em Palmas no mês de setembro

No coração do Brasil, a capital tocantinense recebe nos dias 23 e 24 de setembro o I Congresso Tocantinense de Fisioterapia Traumato-Ortopédica – Confito, que já nasce com as credenciais para se tornar um dos maiores eventos do gênero na região norte do país.

Dezesseis palestrantes já estão confirmados e diversas áreas da fisioterapia serão abordadas, trazendo aos congressistas a oportunidade de acesso a técnicas modernas com profissionais renomados.

“A ideia nasceu da vontade de oferecer aos fisioterapeutas do Tocantins e da região a oportunidade de aprender e se especializar com os melhores profissionais do país estando perto de casa. Será uma chance ímpar para que os profissionais do nosso estado e região possam ter acesso a grandes nomes da área e participar de um momento de aprendizagem, aperfeiçoamento e networking”, afirmou Diego Rosa, fisioterapeuta co-organizador do evento.

O fisioterapeuta Ronysmario Alves de Sousa, que também é idealizador e co-organizador do Congresso, explica que o evento é inovador e vai abranger também aspectos da gestão na área.

“Nunca tivemos um evento desse porte aqui no Tocantins. Vale ressaltar que teremos também palestras com foco na gestão, para aqueles que têm interesse em empreender. Será um evento para entrar para a história”, afirmou Ronysmario Alves de Sousa, um dos organizadores do evento.

Dentre os nomes já confirmados para o Confito estão o Dr. Josemir Dutra, fisioterapeuta idealizador do Conceito PML – Programa Minimizador de Lesões e do curso on-line Gestão de Risco no Esporte, e a Dra. Janaína Cintas, autora de quatro publicações e especialista em Cadeias Fisiológicas do Método Busquet, Reeducação Postural Global (RPG) de Philippe Souchard, Pilates e Pilates Aéreo pela Escola de Madrid.

As inscrições já estão abertas através do site: https://confito.com.br/ onde você encontra também a lista completa e currículos dos palestrantes. O congresso oferece condições especiais para empresas. O evento acontece no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues, em Palmas e tem o apoio do Sebrae, e patrocínio oficial do IOP, Medmais, IEES, Dose Exata, Clinesportes, ITCMED Educacional, Instituto Clínica do Esporte e o Hotel 10 como hotel oficial.