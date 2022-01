Obras da Escola de Tempo Integral de Pedro Afonso serão entregues neste semestre

O governador em exercício Wanderlei Barbosa, em agenda no município de Pedro Afonso, anunciou nesta terça-feira, 11, que as obras da Escola Estadual de Tempo Integral (ETI) de Pedro Afonso serão entregues à população ainda este semestre. Na ocasião, ele também participou da solenidade de posse da nova mesa diretora da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção de Pedro Afonso, para o triênio de 2022/2024.

“É uma obra que expande as possibilidades de aprendizagem dos estudantes com diversos espaços para realização de atividades esportivas e educacionais. Uma obra muito esperada pela população de Pedro Afonso em que estamos trabalhando para que seja entregue para ser usada pelos nossos alunos e comunidade em março deste ano”, destacou o Governador.

Acompanhando as visitas, o secretário de Educação, Juventude e Esportes (Seduc), Fábio Vaz, destacou que outras obras do mesmo padrão estão sendo executadas no Estado. “Além dessa, temos mais quatro Escolas Estaduais de Tempo Integral, com padrão 1500 de estudantes, sendo construídas em Palmas, Araguaína, Paraíso do Tocantins e Araguatins. Todas as obras em bom andamento e que, por determinação do governador Wanderlei Barbosa, queremos que estejam concluídas o mais rápido possível”, ressaltou.

Estrutura Padrão das Escolas

As escolas de tempo integral do Estado seguem uma estrutura padrão e contam com uma composição completa para a educação dos alunos, composta por salas de aula, sala de música, sala multiuso, biblioteca, área administrativa, sanitários e laboratórios, refeitório, pátio coberto e com palco, banheiros para alunos, cozinha, dependências de serviço, salão multiuso e depósitos, duas quadras poliesportivas com arquibancadas e palco, campo society com alambrado e arquibancada, pista de corrida em saibro, e pista de salto com arquibancada.

Além disso, é composta por um bloco esportivo integrado por sala de artes marciais, sala de dança, sala de coral, banheiros com vestiários, depósito de educação física, consultório odontológico, auditório com camarins, banheiros, palco, foyer e hall, além de uma piscina com raias semi olímpicas e com arquibancada. Também integram a composição da estrutura da unidade de ensino duas guaritas com sala, banheiro e área coberta de acesso e depósito, e estacionamento amplo, com vagas prioritárias e de uso geral.

Posse OAB

O governador Wanderlei Barbosa também participou da solenidade de posse da nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil subseção de Pedro Afonso, que será presidida por Laydiane Mota, primeira mulher a desempenhar a função no município desde que a entidade foi fundada há 15 anos.

Durante a solenidade, o governador destacou que a OAB tem uma importante papel no auxílio da população tocantinense. “A Ordem sempre se posiciona nos momentos em que a população mais necessita e o Governo do Tocantins recebe os seus posicionamentos com muito respeito. E em momentos como esses em que a população sofre com as cheias, a gente precisa levar assistência à saúde, alimentação, assistência jurídica e nesse sentido a OAB é nossa parceira”, ressaltou.

Também compõem a mesa diretora o advogado Joralindo Silva da Cruz (vice-presidente), Fredson Alves de Souza (secretário geral), Elizângela Sallet Savedra (secretária geral adjunta) e Viviane Nunes de Almeida (tesoureira). A subseção de Pedro Afonso abrange os municípios de abrange os municípios de Pedro Afonso, Bom Jesus do Tocantins, Centenário, Itacajá, Itapiratins, Recursolândia, Santa Maria do Tocantins e Tupiratins.

Presenças

Acompanharam a agenda do governador Wanderlei Barbosa, os deputados estaduais Olyntho Neto, Léo Barbosa, o presidente da OAB Tocantins, Gideon Pitaluga, o secretário secretário estadual de Educação, Juventude e Esportes, Fabio Vaz; o secretário estadual de Segurança Pública, Wlademir Costa Mota; o secretário de Infraestrutura, Cidades e Habitação, Jairo Mariano, o prefeito municipal de Pedro Afonso, Joaquim Pinheiro, entre outras autoridades.