Araguaína reduz período de isolamento para pacientes com covid-19

Araguaína reduz o período de isolamento para pacientes de casos leves e moderados da covid-19. A partir desta quarta-feira, 12, o isolamento que antes era de 10 dias passa para sete, desde que a pessoa não apresente mais sintomas da doença. A alteração no protocolo de segurança segue uma recomendação do Ministério da Saúde.

Segundo o órgão federal de controle, para o retorno no 7º dia, não é necessário apresentar a testagem, porém o paciente deverá está assintomático, livre de sintomas respiratórios e de febre há pelo menos 24 horas, além de não ter feito uso de remédios utilizados para amenizar os sintomas, como antitérmicos.

Apesar da mudança, a Diretora da Vigilância Epidemiológica de Araguaína, Regina Gomes, reforça a importância de manter os protocolos de segurança. “É interessante continuar as medidas de cuidado e proteção, usando máscara, fazendo a higienização das mãos e distanciamento social, até mesmo dentro da sua própria casa”.

Suporte

As pessoas com sintomas leves da covid-19 ou que apresentem sintomas gripais podem procurar duas UBS (unidades básicas de saúde) de referência, a UBS José Rezende (Alto Bonito) e a no setor Araguaína Sul. As unidades funcionam das 7 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Após o atendimento, o paciente recebe o monitoramento das equipes de saúde.

”Hoje quem apresenta sintomas gripais pode procurar as unidades de referência, nos locais são realizados o teste da covid-19, após o resultado positivo, a equipe realiza acompanhamento e liga para o paciente, com intuito de monitorar o estado de saúde”, explicou a diretora.

Os casos graves da covid-19 são encaminhados para o Hospital Municipal de Campanha, no Setor Jardim das Flores.

Dados

Segundo o último boletim epidemiológico desta terça-feira, 11, o Município registrou 239 novos casos da covid-19, 625 estão ativos e 36.617 pessoas se recuperaram da doença. Quanto à taxa de ocupação dos leitos, 57% ocupam a UTI adulto e 30% são clínicos.