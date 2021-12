Governo do Tocantins conclui pagamento do 13º salário dos servidores

O Governo do Tocantins quitou nessa sexta-feira, 17, a última folha de pagamento do 13ª salário dos servidores públicos do exercício de 2021. Nessa etapa receberam os servidores aniversariantes do mês de dezembro, seguindo o cronograma de pagamento do 13º salário no mês de aniversário do servidor.

A folha complementar do 13º salário exigiu recursos da ordem de R$ 22.288.000,00. Com a finalização desse pagamento o Governo mantém em dia o compromisso salarial com seus servidores e faz movimentar recursos na economia estadual, possibilitando o aquecimento do comércio local.

“Nosso compromisso é garantir o pagamento dos nossos servidores estaduais em dia, zelando por aqueles que tanto fazem em prol do nosso Estado, e fortalecer a economia local”, afirma o governador em exercício do estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa.