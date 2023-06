O projeto “Qualidade de Vida”, idealizado pelo vereador de Porto Nacional Jefferson Lopes será ampliado com apoio do Deputado Federal Antonio Andrade

Na manhã desta quarta-feira, 7, o vereador Jefferson Lopes e a instrutora de dança Laura Bueno, estiveram no escritório do Deputado Antonio Andrade para tratar de ideias que objetivam ampliar o projeto “Qualidade de Vida”. A iniciativa idealizada pelo vereador atende um número expressivo de participantes no município.

Jefferson Lopes, explica que o projeto funciona no Ponto Cultural com atividades de dança para idosos e também para mulheres das mais variadas idades. “Além disso, temos aulas no setor Parque Eldorado e no Distrito Escola Brasil. Estamos prontos para atender cada vez mais pessoas, graças ao nosso empenho e o importante apoio do deputado que é um dos padrinhos do projeto e custeia o pagamento da estrutura para que possamos dar seguimento neste trabalho tão importante”, frisou o vereador.

O deputado Antonio Andrade ressaltou em entrevista que, “o projeto tem por si só uma importância enorme, pois promove o bem-estar das mulheres e a inclusão de pessoas da terceira idade. Nós temos o dever de atuar nessa tarefa que é pensar na promoção de ações que beneficiem essa parcela da população. Muito me honra contribuir com um trabalho tão sério e resolutivo”, frisou.

Assessoria de Comunicação/ Deputado Federal Antonio Andrade