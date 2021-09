Novo sistema de iluminação é implantado no perímetro urbano da BR-153 de Gurupi

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, passa, oficialmente, a ser responsável pela iluminação pública do perímetro urbano da BR-153, no canteiro central da rodovia que corta a cidade.

A iluminação no trecho de aproximadamente 7 quilômetros, ficará a cargo do executivo municipal, que já iniciou os trabalhos para reposição da iluminação do local. A previsão é que os serviços sejam concluídos até o início de novembro, segundo o secretário municipal de Infraestrutura de Gurupi, Thiago Barros.

De acordo com o diretor de Iluminação Pública, Welerson Barros, o objetivo da obra é garantir mais segurança e comodidade aos condutores, pedestres e a todos que trafegam no perímetro urbano da BR-153 em Gurupi. Ainda segundo o diretor, estão sendo implantadas novas luminárias com tecnologia de LED, com potência de 200 Watts, e a ação abrangerá também as marginais e vias de acesso aos bairros que ficam nas proximidades da rodovia.

Esta obra contará com a implantação de 216 postes de aço galvanizado, com altura de 12 metros, com braços de 3 metros de cumprimento, luminárias de LED de alta potência e um novo sistema de cabeamento elétrico subterrâneo. Serão instalados cabos elétricos de alta resistência, modernos e antifurto, tudo para garantir segurança e eficiência energética neste percurso.

A obra é financiada pelo FINISA, um programa de financiamento para infraestrutura, que permite uma série de obras e investimentos voltados para a infraestrutura dos Municípios.