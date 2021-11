Nova iluminação de Natal é furtada em três avenidas de Araguaína

Araguaína está recebendo uma decoração natalina com 4 milhões de pontos de luz e LED distribuídos em avenidas, parques e praças. Este é o maior investimento já feito pela Prefeitura para ornamentação que deixa a cidade mais bonita e ainda impulsiona o comércio e o turismo. Nessa terça-feira, 23, antes mesmo que a instalação ultrapassasse os 30%, parte do material foi furtado em três importantes vias.

A empresa contratada para o serviço, que iniciou o trabalho na última sexta-feira, 19, registrou um boletim de ocorrência na tarde dessa quinta-feira, 25, e já repôs o material. “Liguei para o comandante do 2ª BPMA (Batalhão da Polícia Militar de Araguaína), tenente-coronel Valdeone Dias, e alinhamos para que o serviço de inteligência investigue o caso”, afirmou o secretário da Cultura, Esporte e Lazer, Zeca de Oliveira.

Da Avenida Prefeito João de Souza Lima, no Bairro São João, foram retiradas mangueiras de LED de 12 árvores e de mais 6 árvores na Avenida Tibúrcio José Dantas, no Setor Rodoviário. Já na Avenida José de Brito Soares, no Setor Anhanguera, o furto foi de 50 metros de cabo PP (polipropileno). Esse material é uma forma de termoplástico normalmente usado para isolamento de fios.

Nesta sexta-feira, 26, parte da decoração furtada foi recuperada pela PM, nas proximidades da Feirinha, e devolvida à Secretaria da Cultura. De acordo com a informação dos policiais, o material foi abandonado.

Os crimes não param por aí

Tapetes de grama recém-plantados e fios de energia em vias públicas também têm sido alvo do crime. Também na última sexta-feira, 19, a Secretaria da Infraestrutura iniciou a implantação de grama em avenidas do Setor Araguaína Sul, sendo a avenida São Francisco a primeira beneficiada. Com menos de uma semana do serviço, mais de 10 tapetes foram furtados de diferentes pontos.

Recentemente a Iluminação Pública de um trecho da Marginal Neblina em Araguaína foi interrompida por causa do furto de mais de 100 metros dos fios de energia do local. Além do registro na Marginal Neblina, no final do ano passado houve o furto de aproximadamente 800 metros de cabos de energia implantados na Via Lago, na região próxima à Praia.

De acordo com a secretaria, o furto de fios de iluminação tem sido comum na cidade e gerado prejuízos aos cofres do Município, atingindo diretamente a população. Do ano passado até agora, foram mais de 1.500 metros de fiação de iluminação furtados gerando mais de R$ 80 mil de prejuízo.

Crime

O ato ilegal configura o crime de furto tipificado no art. 155 do Código Penal, cuja pena pode chegar a 4 anos de reclusão, em sua forma simples, e 8 anos, em sua forma qualificada. Já aquela pessoa que comercializa os fios ou mesmo o cobre dos fios furtados, incide no crime de receptação qualificada, cuja pena varia de 3 a 8 anos de reclusão.

No caso de quem compra fios ou cabos de origem duvidosos, pode responder pelo crime de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal, cuja pena varia de 1 a 4 anos de prisão, em sua forma simples.

“Orientamos a população a não adquirir fios ou mesmo o cobre dos mesmos sem conhecer sua real procedência, pois poderá responder pelo crime de receptação, sendo de fundamental importância solicitar a nota fiscal da mercadoria oferecida, pois caso não haja nenhuma documentação que comprove a sua origem lícita, o melhor caminho é a não aquisição e imediata comunicação do fato na delegacia mais próxima”, explicou o delegado Luiz Gonzaga da Silva.

Os casos de furtos de fios ou grama devem ser denunciados diretamente no telefone da Polícia Militar, pelo 190.

