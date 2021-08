No Tocantins, R$ 5,7 milhões são investidas na correção de erosões em rodovias estaduais

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto), finalizou a licitação e dará Ordem de Serviço para execução da recuperação de áreas degradadas por erosões, conhecidas como voçorocas, próximas às rodovias estaduais. No total, quatro erosões serão recuperadas. O investimento será de pouco mais de R$ 5,7 milhões, licitados em três lotes.

O primeiro lote possui duas voçorocas em dois pontos da rodovia TO-255, no trecho entre Ponte Alta do Tocantins e Monte do Carmo. O segundo corrigirá os danos que ameaçam a integridade da TO-010, entre Babaçulândia e Wanderlândia.

Já o terceiro lote corrigirá uma voçoroca de grande porte, que ameaça comprometer a rodovia de ligação entre o Entroncamento da TO-201 e o povoado Bela Vista, na divisa do Tocantins com o Maranhão, na região o Bico do Papagaio.

Cada ponto de degradação deve receber a aplicação de medidas de recuperação de acordo com as suas especificidades técnicas e ambientais. Os projetos também levam em consideração o risco potencial que as erosões podem causar para as rodovias. “Nesses locais, serão realizadas obras de recuperação da estrutura de drenagem, suavização das bordas da voçoroca, colocação de proteção vegetal, construção de barreiras de contenção, dentre outros”, explicou o gerente da Ageto, Antônio Cleyton Almeida.

A secretária de Estado da Infraestrutura e presidente da Ageto, Juliana Passarin, explica que é fundamental a recuperação dessas áreas, pois elas são muito próximas às rodovias estaduais. “As voçorocas são erosões agressivas que iniciam às margens da rodovia e acabam se deslocando, podendo atingir e destruir a estrutura do pavimento. Por isso, a recuperação desses pontos degradados é importante para manter a qualidade da estrada e a segurança viária”, afirmou a gestora.