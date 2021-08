Bombeiros do Tocantins abre inscrição para nova turma do Curso de Agente Municipal de Prevenção aos Afogamentos

As Prefeituras já podem inscrever seus servidores públicos na nova turma do Curso de Agente Municipal de Prevenção aos Afogamentos, ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO), com apoio da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa). As vagas são limitadas e destinadas a servidores ligados às Defesas Civis Municipais e Agências Municipais de Turismo.

O primeiro curso, encerrado semana passada, contou com a participação de servidores de 11 prefeituras. O treinamento tem como instrutor o major Antônio Luiz Soares da Silva, subcomandante do 1º Batalhão do CBMTO e diretor da Sobrasa no Tocantins. “Todo o conteúdo foi pensado estrategicamente para formar o agente municipal, levando em conta as características das águas locais, os costumes do tocantinense e até mesmo alguns comportamentos dos turistas nas praias de rios, nas mais de 80 catalogadas oficialmente”, pontuou.

O curso ofertado pelo Corpo de Bombeiros Militar é inédito no Brasil, e o agente municipal é visto como um recurso importante para reverter a mortalidade nos rios, lagos, represas, córregos e balneários. “O agente é a pessoa que mora ali nas proximidades da praia, é quem conhece os pontos de lazer do município e por isso ele tem importância fundamental na estratégia que montamos para ajudar a mudar os dados sobre afogamentos no Tocantins”, explicou o major Antônio Soares.

Para o major, é necessário engajamento das prefeituras onde os locais de lazer estão inseridos, para que o cenário de afogamentos no Tocantins seja modificado. O instrutor assinala que é necessário a instituição de medidas protetivas e supervisão com apoio dos agentes municipais, porque não há efetivo suficiente nem condição logística para que o CBMTO faça a cobertura em todas as praias do Estado.

O índice de óbitos ocasionados por afogamento no Tocantins é alto. De janeiro de 2021 até a última terça-feira, 24, o CBMTO registrou um total de 48 mortes por afogamento no Estado.

Inscrições

As inscrições para o Curso de Agente Municipal de Prevenção aos Afogamentos ficam abertas até o dia 31 de agosto, e cada cidade pode inscrever até três servidores. A solicitação de inscrição deve ser enviada à Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (defesacivil@bombeiros.to.gov.br), com os nomes completos dos servidores, CPFs, número de telefone celular e e-mails.