Regularidade é mantida e Ministério da Saúde envia mais 51 mil doses de vacinas ao Tocantins

Na noite desta quinta-feira, 26, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Gerência Estadual de Imunização, receberá 51.660 doses de imunizantes contra a covid-19. A previsão é de que as vacinas sejam recebidas no aeroporto de Palmas, às 20h35.

Serão 21.060 doses de imunizantes da Pfizer e 30.600 doses de Coronavac, ambas para aplicação de D1 e D2, destinadas aos públicos atuais de imunização de cada município, com a finalidade de dar continuidade à vacinação contra a covid-19.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde (SVS) da SES, Perciliana Bezerra, “a SES tem solicitado que as secretarias municipais de saúde realizem a busca ativa das pessoas que ainda não tomaram vacinas, que eles orientem as pessoas sobre a importância da imunização e do fechamento do ciclo vacinal”, afirma.

Imunização no Tocantins

O Tocantins já recebeu, até o momento, 1.522.710 doses de imunizantes contra a covid-19. Destas, 1.426.928 foram distribuídas aos municípios e 1.135.813 já foram aplicadas.