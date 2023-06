No Maranhão, governador Wanderlei Barbosa participa da inauguração de nova infraestrutura logística que vai fortalecer o agronegócio e gerar empregos no Tocantins

Nesta quarta-feira, 14, a VLI e a Copi, companhias de soluções logísticas integradas e multimodais, realizaram a cerimônia de inauguração do novo corredor de importação de fertilizantes do Arco Norte no Porto do Itaqui, em São Luís (MA). A nova infraestrutura logística é destinada ao transporte de fertilizantes e promoverá a criação de um polo industrial em Palmeirante (TO).

O governador Wanderlei Barbosa participou do evento, que também contou com a presença do governador do Maranhão, Carlos Brandão; e do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. As autoridades foram recebidas pelo presidente da Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap), Gilberto Lins; e pelo presidente da Copi Operações Integradas, Guilherme Eloy, o CEO da VLI Logística Multimodal, Fábio Marchiori.

Para o governador Wanderlei Barbosa, além do impacto no desenvolvimento do agronegócio, a geração de empregos é um dos grandes resultados. Com a implantação do Terminal Integrador de Palmeirante, serão gerados 400 empregos diretos, além dos indiretos resultantes da transformação econômica que acontecerá na região. Promover um desenvolvimento econômico que chegue a todos é o queremos e, para isso, estamos trabalhando”, afirmou.

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, afirmou que a infraestrutura inaugurada hoje é referência para o Brasil. “É um momento importante para os estados e para o país. Essa integração possibilita trazer grãos até o porto e, no retorno, levar fertilizantes à modalidade praticada em todo o mundo e, aqui, temos a primeira oportunidade de fazer isso de forma completa no Brasil”, informou.

Investimentos

A inauguração marca o transporte das primeiras 100 mil toneladas pelo corredor, que tem capacidade operacional inicial de 1,5 milhão de toneladas ao ano. Cerca de R$ 400 milhões foram investidos no projeto, destinado a atender os estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Bahia e Piauí, além do Tocantins, do Maranhão e do Distrito Federal. Com essa infraestrutura, a região pode se tornar autossuficiente no abastecimento de fertilizantes.

A operação do novo corredor se inicia com o carregamento dos insumos no Porto do Itaqui, de onde a carga segue pela Ferrovia Norte-Sul, operada pela VLI, até no Terminal Integrador de Palmeirante (Tipa), no Tocantins, onde foi construída pela Copi uma estrutura destinada à recepção, ao armazenagem e à expedição de fertilizantes. O corredor é um primeiro passo para a criação de um polo industrial no Tipa, onde poderão se instalar empresas do setor de agronegócios e áreas relacionadas.

O primeiro grande investimento foi anunciado em fevereiro pela Mosaic Fertilizantes, empresas de produção e comercialização de potássio e fosfato, que investirá R$ 400 milhões em uma unidade de mistura, armazenagem e distribuição a ser instalada no Tipa. As operações começaram em 2025 empregando, no primeiro momento, cerca de 200 pessoas. A VLI já trabalha na captação de novos investidores.

